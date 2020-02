Coronavirus, finita la quarantena alla Cecchignola

Ufficialmente finita la quarantena per i primi 55 cittadini italiani che, provenienti da Wuhan, erano stati posti in isolamento alla Cecchignola, il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito. Tra loro anche lo studente 21enne di Cormons che potrà presto abbracciare parenti e amici, dopo l'isolamento durato 17 giorni.

Il gruppo, infatti, era rientrato in Italia dall'area epicentro dell'epidemia di Coronavirus in Cina il 3 febbraio a bordo di un Boeing KC-767 dell’Aeronautica Militare. Nell'arco di queste due settimane sono stati tutti sottoposti a costanti controlli e monitoraggi che hanno escluso il contagio da Covid-19.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini hanno fatto visita al gruppo. Una ventina di persone hanno lasciato la Cecchignola questa sera, mentre per gli altri il rientro a casa terminerà domattina.

“I sorrisi delle persone che abbiamo incontrato sono la testimonianza della gratitudine verso le istituzioni e verso il personale con il quale sono stati in contatto in questo periodo di quarantena. Giorni segnati da un’esperienza complicata ma anche giorni in cui hanno avuto relazioni molto belle e positive che porteranno nei loro cuori. Nella gestione dell’emergenza coronavirus l’Italia sta facendo il suo lavoro fino in fondo e bene”, così il Ministro Guerini. “Sono stato lieto di salutare e abbracciare i nostri connazionali che hanno vissuto con grande dignità e interazione con il nostro personale in questi giorni di quarantena. Abbiamo portato loro l’abbraccio di tutti gli italiani”.

Il Ministro Guerini ha quindi ringraziato Speranza e il Ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, per la collaborazione, l’attenzione e il lavoro svolto in queste settimane di emergenza.

Ha poi rivolto, in particolare, il suo ringraziamento alle strutture della Difesa, agli uomini e alle donne delle Forze Armate: “Hanno lavorato con grande impegno, dedizione, competenza, collaborando con le strutture del Ministero della Salute, per affrontare questa emergenza. Lo hanno fatto attraverso l’organizzazione dei voli per riportare in Italia i nostri connazionali, voli che sono ancora in corso, nelle strutture della Cecchignola, del policlinico militare Celio. Uomini e donne a cui va il mio ringraziamento e delle istituzioni e l’incoraggiamento a continuare il lavoro che non è ancora finito, ma che va avanti con risultati molto positivi”.

Parole di ringraziamento anche da parte del Ministro Speranza: "E' stata una bella emozione abbracciare i nostri connazionali riportati in Italia da Wuhan. Oggi tornano in tutta sicurezza alla loro vita. Lo Stato ha fatto fino in fondo il suo dovere. Grazie a tutte le donne e a tutti gli uomini che hanno lavorato a questa operazione".