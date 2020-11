Coronavirus, gel igienizzante per i visitatori del mercato

Blue Farm, azienda con sede a San Vito al Tagliamento, specializzata in cosmetici, prodotti di bellezza e di igiene, mette a disposizione gratuitamente dei fruitori del mercato tradizionale all’aperto, presente da più di 700 anni in centro storico, gel igienizzante professionale per le mani. Non solo. Sarà promossa una campagna informativa per il corretto uso del prodotto. Un dono per i residenti sanvitesi e non solo, da parte dell’azienda la quale ha deciso di fare qualche cosa per la comunità, lasciando un segno in un momento di emergenza sanitaria. E così già da questo venerdì il Comune avrà a disposizione le boccette di gel per igienizzarsi le mani, collocate agli ingressi del mercato.



“La nostra azienda è insediata nel cuore della Zona industriale Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento - spiega il titolare Cristiano Bottos - e ci sembrava il minimo fare qualche cosa per la comunità”. Dalle parole ai fatti. Il Comune ha colto la palla al balzo e si è messo all’opera per far sì che venerdì il prodotto professionale possa essere a disposizione di tutti.



“In questo periodo - prosegue il titolare - la produzione di igienizzanti è raddoppiata, cosa mai accaduta prima. Le richieste sono schizzate alle stelle da un giorno per l’altro, ed essendo un’azienda che li produce da 26 anni, siamo pronti e attrezzati a rispondere ad ogni richiesta”.Gli igienizzanti prodotti dall’azienda sanvitese sono destinati al mercato italiano, ma la fetta più grossa è quella europea dove Blue Farm è uno dei leader del settore. Qualcosa andava fatto, però, anche per il territorio di riferimento e da qui l’idea di produrne una parte in più per la comunità. “L’iniziativa l’ho presentata al Sindaco di San Vito che ha ben accolto questa possibilità”. Nel concreto, Blue Farm metterà a disposizione del gruppo di Vigili volontari il prodotto ZeroG sanitizzante per le mani da offrire ai passanti che accedono al mercato settimanale tramite i 4 varchi. ZeroG è una divisione di Blue Farm che prevede una gamma completa di prodotti per la disinfezione e sanitizzazione di ambienti, superfici e del corpo umano.Si prevede non solo la fornitura del prodotto ma anche la formazione dedicata ai vigili volontari, in Sala consiliare, in municipio, sul corretto uso del prodotto. Infatti l’iniziativa è mirata a offrire al visitatore, tramite personale formato, semplici elementi i su igiene e disinfezione e come applicare il prodotto affinché abbia la sua massima efficacia. Inoltre, verrà messo a disposizione degli avventori del mercato un volantino informativo che riprende le informazioni di cui sopra e approfondisce la presentazione e la gestione della mascherina. L’iniziativa, che mira a responsabilizzare e sensibilizzare i cittadini per meglio contenere la diffusione di questa pandemia, è sponsorizzata oltre che da Blue Farm anche da Punto Zero Grafica e Stampa.“Ringrazio la Blue Farm per la generosità dimostrata nel mettere a servizio dell’intera comunità la propria professionalità e le proprie risorse produttive - ha commentato il Sindaco-. Si tratta di uno dei tanti esempi di responsabilità sociale di una azienda dimostrando di fare la propria parte nel segno comunque di solidarietà e interesse generale”.