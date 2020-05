Coronavirus, i positivi in Fvg scendono a 436

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 436, 26 in meno rispetto alla giornata di ieri.

In terapia intensiva rimane un solo paziente, mentre quelli ricoverati in altri reparti sono 62. Oggi non si registrano nuovi decessi: il totale, quindi, rimane fermo a 329. Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi.

Analizzando i dati complessivi, dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus sono 3.240, quattro più di ieri: 1.377 a Trieste, 980 a Udine, 673 a Pordenone e 210 a Gorizia.

I totalmente guariti invece ammontano a 2.475 (30 più di ieri), i clinicamente guariti a 50 e le persone in isolamento domiciliare sono 323. I deceduti sono 184 a Trieste, 73 a Udine, 67 a Pordenone e cinque a Gorizia.

"Verificheremo tra alcuni giorni se questo andamento positivo della pandemia in Friuli Venezia Giulia, come tutti auspichiamo, sarà confermato. Nel frattempo chiedo alle persone di continuare a usare le precauzioni, comportandosi con lo stessa responsabilità dimostrato nella fase uno dell'emergenza", ha detto Riccardi, a commento dei dati odierni.

"C'è una continuità con l'andamento della scorsa settimana - ha spiegato Riccardi - in quanto la curva è coerente a una riduzione di tutti gli indicatori. Nel frattempo stiamo procedendo con l'attività di contenimento e con i tamponi per tracciare ogni nuovo caso e - ha concluso - prevenire l'insorgere di eventuali focolai".