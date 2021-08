Coronavirus, in Fvg 78 contagi e salgono i ricoveri

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.604 tamponi molecolari sono stati rilevati 70 nuovi contagi (tra cui 3 migranti/richiedenti asilo) con una percentuale di positività del 4,36%. Sono inoltre 2.937 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati otto casi (0,27%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; restano nove le persone ricoverate in terapia intensiva mentre ammontano a 32 (+2 rispetto a ieri) gli ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute.