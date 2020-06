Coronavirus, in Fvg ancora una giornata senza nuovi casi

Oggi in Friuli Venezia Giulia non sono stati registrati nuovi casi di contagio da coronavirus e non ci sono pazienti ricoverati in terapia intensiva. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi.

Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia il numero delle persone risultate positive al virus resta invariato a 3.305: 1.393 a Trieste, 997 a Udine, 699 a Pordenone e 216 a Gorizia. I deceduti rimangono 196 a Trieste, 74 a Udine, 68 a Pordenone e sei a Gorizia.