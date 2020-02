Coronavirus, in Fvg arriva il test a diagnosi immediata

E’ operativo da oggi in Friuli Venezia Giulia il test che consente di effettuare, nelle strutture ospedaliere del territorio, le analisi sul Coronavirus che ora esegue l'ospedale Spallanzani di Roma. Di fatto, anche nella nostra regione si può effettuare l’esame che consente di confermare o smentire casi sospetti. L’annuncio è stato dato dal vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, che su twitter ha anche postato la foto del test.

La novità era stata anticipata la scorsa settimana a Trieste, durante un incontro con gli esperti, dal direttore del laboratorio di analisi dell'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina, Maurizio Ruscio.

"Le tecnologie necessarie per eseguire i test per i Coronavirus – aveva precisato - sono già presenti nella nostra struttura e i kit diagnostici ci arriveranno adesso come stanno arrivando in tutta Europa. Sono kit di primo assalto, il primo strumento per scremare i sospetti”.

Si tratta insomma di un primer. La conferma definitiva arriverà comunque dallo Spallanzani di Roma. "Il sistema – aveva evidenziato a Trieste Ruscio - è operativo e collaudato, siamo a supporto dei clinici sulle 24 ore".