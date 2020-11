Coronavirus in Fvg, in sette giorni incremento del 28,3% dei casi

Nella settimana dall'11 al 17 novembre, il Friuli Venezia Giulia ha registrato un incremento percentuale dei contagi da SARS-CoV-2 del 28,3%; nelle ultime due settimane si rileva un'incidenza di 667 casi positivi per 100.000 abitanti. E' la fotografia che emerge dal report settimanale della Fondazione Gimbe, dedicato all'analisi dei dati regionali.

Guardando al grafico per ex province, emerge chiaramente come quella di Gorizia, che dall'inizio della pandemia era stato il territorio meno contagiato, sia in queste ultime settimane tra i più colpiti, con un incremento superiore al 40% e un'incidenza (ovvero nuovi casi ogni 100mila abitanti) superiore a 700 negli ultimi 15 giorni. Anche Udine si pone al di sopra della media Fvg, con un aumento percentuale superiore al 30% e un'incidenza di 700 casi.

Il Friuli Occidentale presenta un incremento di poco inferiore al 35%, mentre l'incidenza è la più bassa della regione, di poco superiore a 500 casi ogni 100mila abitanti. Infine Trieste, unico territorio in zona 'verde', cioè sotto la media regionale in base a entrambi gli indicatori: l'incremento nell'ultima settimana è stato di poco superiore al 15%, mentre l'incidenza è di circa 650 casi.

In base all'ultimo bollettino, i casi attuali di infezione sono 10.930, mentre dall'inizio della pandemia è stata superata la soglia dei 20mila positivi. I totalmente guariti sono 9.228, i clinicamente guariti 176 e le persone in isolamento 10.235.

In attesa del confronto tra Governo e Regioni per la definizione dei parametri per le mappe di rischio e il passaggio di un territorio da un 'colore' all'altro, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas) ha lanciato l'allarme sulla tenuta delle terapie intensive in Italia. E' occupato da pazienti Covid il 42% dei posti, il 12% in più rispetto alla soglia critica del 30%. Un dato quasi stabile rispetto al giorno precedente ma che ormai riguarda ben 17 regioni su 21: una settimana fa erano 'solo' 10. In zona non critica, troviamo Fvg e Veneto.

I posti nei reparti di medicina occupati da pazienti Covid sono il 51% a livello nazionale, rispetto a una soglia del 40%: anche questo un dato stabile ma che ora riguarda 15 regioni, a fronte delle 12 di sette giorni prima. Anche in questo caso, il Fvg rientra tra le poche aree ancora sotto soglia.