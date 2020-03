Coronavirus: necessarie risorse e indicazioni chiare

Apprezzamento per l’impegno degli operatori della sanità, e per le misure generali messe in campo dalla regione per affrontare l’emergenza coronavirus, è stato espresso dall’Ordine Tsrm Pstrp (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione) del Friuli Venezia Giulia.



L’Ordine ricorda però come, per mantenere il livello di attenzione e assistenza fin qui dimostrato dal Sistema sanitario regionale, sia necessario “attivare misure straordinarie per la gestione dei percorsi dentro l’ospedale, e assistenziali a domicilio”: gli effetti del contagio sono altamente impattanti sul sistema sanitario, dalle terapie intensive ai percorsi diagnostici, ed è necessario prevedere rigide misure di prevenzione, protezione e controllo, per non rischiare il contagio di operatori impegnati “in prima linea” e il collasso del sistema.



Nelle strutture della regione gli operatori lavorano ormai da giorni con turni da 10-12 ore, aumentano le richieste d’informazioni, ma le direttive cambiano continuamente alimentando i rischi di errori. Autorevoli società scientifiche hanno già fornito, e ci auguriamo vengano prese in considerazione.È comunque fondamentale, che consentano di organizzare l'emergenza in sicurezza, riducendo sensibilmente le attività programmate nei settori attualmente coinvolti dall'emergenza, e deviando la richiesta di informazioni del pubblico ai numeri predisposti dalla Regione. L’attività degli operatori nelle aree critiche va poi organizzata, prevedendo anche equipe separate, comunque sottoposte a osservazione sanitaria.L’emergenza ha poi messo in luce la, perché non è possibile far fronte a questa situazione ricorrendo alle risorse aggiuntive regionali (RAR).Rimanendo consapevoli dei diversi livelli di autonomia e responsabilità, conclude l’, “offriamo alla regione tutte le nostre conoscenze e competenze affinché si faccia sistema per il bene di tutti”.