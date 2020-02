Coronavirus, negativo il 17enne di Grado

Buone notizie per il 17enne di Grado che non è potuto rientrare in Italia con il volo organizzato dalla Farnesina. Il giovane, infatti, è risultato negativo al test per il Coronavirus. Al momento dell’imbarco sull’aereo - che ha trasportato altri 56 connazionali, tra i quali un ragazzo di Cormons, anche lui in Cina per motivi di studio – il gradese aveva qualche linea di febbre. Motivo per cui, in base ai protocolli internazionali, non era possibile il suo rimpatrio.

La conferma della sua negatività al test arriva proprio dal Ministero degli Esteri che, tramite l’Ambasciata italiana, ha seguito direttamente l’evoluzione delle condizioni del giovane. Il ragazzo si trovava in Cina grazie al progetto Intercultura per un anno di studio. Si era spostato nella provincia di Wuhan assieme alla famiglia che lo aveva ospitato in questi mesi per il Capodanno, ma i festeggiamenti sono poi stati annullati in tutto il Paese. Quindi, come tutti gli abitanti dell’area, era rimasto bloccato nella provincia, posta in stretto isolamento per contenere la diffusione del virus.

"Non preoccupatevi, sono seguito molto bene, si vede che doveva andare così e dovevo fermarmi ancora": sono le parole che il 17enne ha riferito ai parenti durante un collegamento via Skype.