Coronavirus, nessun nuovo caso oggi in Fvg

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 126. Restano due i pazienti in terapia intensiva, mentre sono otto i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

Oggi non sono stati registrati nuovi contagi quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone positive al virus rimangono 3.375: 1.412 a Trieste, 1.016 a Udine, 722 a Pordenone e 225 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.904, i clinicamente guariti sono 14 e le persone in isolamento 102. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e sei a Gorizia.

"Il bilancio della giornata - commenta Riccardi - è quindi buono, anche se va sottolineato l'aumento delle persone in quarantena fiduciaria che, evidentemente, va di pari passo con la crescita dei flussi di migranti e la gestione precauzionale delle persone arrivate da fuori regione".