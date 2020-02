Coronavirus, nessuna emergenza a Trieste

La situazione negli ospedali di Trieste è assolutamente tranquilla e non si registrano casi di Coronavirus. Lo conferma l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, smentendo notizie circolate in rete. “Precisiamo – si legge nella nota - che i test per la diagnosi del Covid-19 sono disponibili, in quanto le strutture sanitarie di riferimento si sono attrezzate per tempo con tutte le scorte necessarie. Si smentiscono, inoltre, le registrazioni audio pubblicate su alcune chat che riporterebbero casi di Coronavirus presenti presso l'Ospedale di Cattinara”.

In Fvg, nessun test è risultato positivo. L’invito è quello di non dare credito alle fake news che circolano in rete.