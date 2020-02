Coronavirus, Niccolò nuovamente negativo al test

Ancora una buona notizia per Niccolò, il 17enne di Grado appena rientrato in Italia da Wuhan: il test per il Coronavirus, infatti, è risultato nuovamente negativo. Il ragazzo, come prevedono i protocolli sanitari, rimarrà comunque in quarantena allo Spallanzani di Roma per 14 giorni, dove è stato accolto sabato mattina, intorno alle 9. I medici fanno sapere che le sue condizioni di salute "sono buone, a parte una febbricola. E' sereno e di ottimo umore". Tra i desideri che ha espresso c'è quello di poter mangiare del prosciutto.

Il giovane, in Cina con un progetto Intercultura, era rimasto bloccato per giorni nella città epicentro dell'epidemia di Coronavirus. Sabato mattina, poco prima delle 7.40, è arrivato a Pratica di Mare a bordo di un Boeing KC-767 dell’Aeronautica Militare sul quale si era imbarcato venerdì, superando alla terza occasione i controlli sanitari, dopo che per due volte qualche linea di febbre gli aveva impedito di salire a bordo.

Ad accoglierlo, oltre alla famiglia, c'era il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che, attraverso la Farnesina, aveva lavorato per riportare a casa anche l'ultimo dei connazionali rimasto nella zona rossa. Dopo lo sbarco, Niccolò è stato trasferito all’ospedale Spallanzani, dove ora dovrà trascorrere due settimane, in attesa di poter finalmente tornare nella sua Grado e a scuola.

Il 17enne era partito per la Cina nel mese di agosto per un anno di studio all’estero. Si era spostato nella provincia di Wuhan assieme alla famiglia che lo aveva ospitato in questi mesi per il Capodanno, ma i festeggiamenti erano poi stati annullati in tutto il Paese. Quindi, come tutti gli abitanti dell’area, è rimasto bloccato nella provincia, posta in stretto isolamento per contenere la diffusione del virus.