Coronavirus, nove nuovi casi oggi in Fvg

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 156 (sei in più rispetto a ieri). Due pazienti restano in terapia intensiva, mentre sono otto i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (346 in totale). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

Oggi sono stati rilevati nove nuovi contagi: uno nell'area di Trieste, sette a Udine e uno nell'Isontino. Quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.425: 1.417 a Trieste, 1.036 a Udine, 745 a Pordenone e 226 a Gorizia, alle quali si aggiunge un cittadino comunitario già rientrato nel proprio Paese.

"Otto dei nove casi positivi di oggi, direttamente o indirettamente, hanno origine fuori dal Fvg, prevalentemente da Paesi dell’area balcanica", specifica Riccardi. "Si conferma l’andamento dei giorni scorsi che preoccupa il complicato lavoro della sorveglianza sanitaria".

I totalmente guariti ammontano a 2.923, i clinicamente guariti sono 9 e le persone in isolamento 137. I deceduti sono 196 a Trieste, 76 a Udine, 68 a Pordenone e sei a Gorizia.