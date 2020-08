Coronavirus, nuovi casi legati alle discoteche di Lignano

Si è completato lo screening disposto dall’Azienda sanitaria del Friuli Centrale sul personale e su chi aveva avuto contatti stretti con le sei persone - tra clienti e lavoratori di tre discoteche di Lignano - risultate nei giorni scorsi positive al Covid-19. Le indagini erano partite dopo che due ragazzi veneti, una volta rientrati a casa, avevano scoperto di essere stati contagiati dal Coronavirus e, nel corso del tracciamento dei loro contatti, avevano detto di aver trascorso una serata in un locale lignanese.

"Sei dei 14 contagi registrati nelle ultime 24 ore - ha fatto sapere il vicegovernatore del Fvg, Riccardo Riccardi - sono legati al tracciamento dei casi legati ai locali da ballo della località balneare". Le discoteche, lo ricordiamo, sono state chiuse dopo Ferragosto, in seguito all'ordinanza firmata domenica 16 dal ministro della salute Roberto Speranza, che prevede la sospensione delle attività da ballo, all’aperto e al chiuso, in qualsiasi spazio aperto al pubblico.

"I casi - ha sottolineato Riccardi - sono un dato da tenere sotto osservazione. Il primi riscontri di positività risalgono ad alcuni giorni fa. Lavoriamo attorno a fenomeni che vanno misurati rispetto al contagio", precisa Riccardi.

Sempre analizzando i dati di oggi, altri due casi sono emersi grazie ai tamponi disposti per chi rientra dai quattro nuovi Paesi inseriti nella lista delle località 'a rischio' dal Ministero della Salute dalla scorsa settimana. "Una persona proveniva dalla Spagna e una dalla Croazia", ha spiegato il vicepresidente. "Da oggi", aggiunge poi Riccardi su Twitter, "all'ospedale Gervasutta di Udine si possono effettuare (sempre previa prenotazione!) i tamponi in modalità 'drive in'. Monitoriamo attentamente anche i nuovi casi nelle discoteche e nei vacanzieri di ritorno dall'estero".