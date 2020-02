Coronavirus, più controlli per evitare il panico

Cresce l’allarme per l’ultima (in ordine di tempo) epidemia mondiale, quella del Coronavirus 2019 n-CoV, diffusosi dalla Cina e ora riscontrato in numerosi Paesi del mondo. Si manifesta con febbre e difficoltà respiratoria associate a polmonite bilaterale che si evidenza ai raggi X.

Ma quanto dobbiamo temere davvero il contagio? Diffusasi all’inizio dell’anno dalla cittadina di Wuhan, nella Cina centrale, la patologia ha mietuto a oggi 170 vittime, a fronte di più di 6.000 contagiati. E i numeri sembrano destinati a salire.



Dal punto di vista delle contromisure in atto, la situazione in Italia è monitorata dal Ministero della Salute in contatto continuo con le autorità sanitarie internazionali. Per prevenire la malattia il Ministero consiglia di posticipare i viaggi a Wuhan, città da cui è partito il contagio, oltre, naturalmente a raccomandare il mantenimento dell’igiene delle mani, pratiche alimentari sicure (evitare carne cruda o poco cotta, frutta o verdura non lavate e le bevande non imbottigliate) ed evitare il contatto ravvicinato, quando possibile, con chiunque mostri sintomi di malattie respiratorie come tosse e starnuti.

Contemporaneamente il Ministero ha creato una task force che si riunisce quotidianamente per valutare la situazione. Tra le misure intraprese c’è l’istituzione del ‘1500’, un numero verde attivo 24 ore su 24 cui risponde una sala operativa con medici e professionisti sanitari.

Tutti i voli da Wuhan sono stati cancellati, mentre su tutti quelli provenienti dalla Cina vengono effettuati controlli all’arrivo.

Qualora si trovassero casi sospetti di coronavirus, saranno visitati in un’area separata dagli altri pazienti e ospedalizzati in isolamento in un reparto di malattie infettive per provvedere alla raccolta di campioni clinici di secrezioni respiratorie dal paziente per effettuare i test diagnostici. Finora in Italia non sono stati riscontrati casi di contagi, ma la Regione Fvg si sta preparando all’eventuale emergenza aumentando la dotazione di mascherine chirurgiche.