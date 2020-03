Coronavirus, primo paziente ricoverato in Fvg

Un nuovo caso di positività al Coronavirus è stato registrato in serata dal Sistema sanitario regionale. Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi. Si tratta, come ha spiegato la Regione, di una persona residente nell'area udinese. L'interessato è stato preso in carico dal Sistema sanitario. Stando alle prime informazioni, si tratta di una persona che ha partecipato a un convegno a Milano. Al momento, è anche l'unico paziente ricoverato all'ospedale di Udine, anche se le sue condizioni non sono gravi.

Con questo nuovo caso, sono 13 le persone a cui è stata riscontrata la positività al coronavirus in Fvg. Tre le occasioni di contagio finora accertate: l'ospedale Ca' Foncello di Treviso, per i due casi isontini, un convegno all'Ateneo di Udine per altri dieci casi (sette a Udine, tre dei quali a Remanzacco, dove l'Amministrazione comunale è stata messa 'in quarantena', e tre a Trieste) e un evento accademico a Milano per l'ultimo paziente risultato positivo.

Al momento, oltre al paziente a Udine, gli altri 12 casi non necessitano di essere ospedalizzati in quanto il loro stato generale di salute non presenta particolari criticità. L'impegno del Sistema sanitario prosegue senza sosta, anche nel tracciare e verificare tutti i contatti avuti da chi è stato infettato, al fine di mettere in campo quell'azione di prevenzione indispensabile per arginare il più possibile il contagio con le misure di isolamento in quarantena.

Le persone in isolamento domiciliare sono complessivamente 193, 23 a Pordenone, 33 a Trieste, 48 a Gorizia e 92 Udine. Sono stati effettuati a oggi 306 tamponi, dei quali 106 nella sola giornata di sabato. Su 48 tamponi è ancora atteso l’esito, mentre un caso, dubbio, sarà ripetuto.



Le strutture sanitarie, ha fatto sapere Riccardi, si stanno organizzando a far fronte all’emergenza con un piano su tre fasi. “La prima prevede 88 posti letto, sette dei quali per isolamento grave. Nella seconda è prevista l’espansione a 92 posti con rimodulazione fino a 30 in isolamento; nell’ultima fase si arriverà a 101 posti per un totale di 44 casi in isolamento”.

“Il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli”, ha fatto sapere Riccardi, “ha deciso di gestire gli ordini delle mascherine sanitarie a livello centrale. Già questa mattina in Fvg arriveranno 5.260 pezzi, tra Fp2 e Fp3 chirurgiche. Noi monitoreremo ordini e scorte ogni 48 ore e abbiamo fornito a tutti gli operatori anche le istruzioni per un uso appropriato di questi presidi”.