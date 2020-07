Coronavirus, quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria

Resta alta l'attenzione per i nuovi focolai di Coronavirus, che vedono diversi Paesi dell'area balcanica interessati da un aumento dei casi. Dopo aver inserito diversi Stati nella lista nera, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato misure di contenimento anche per chi arriva da Romania e Bulgaria. “Ho appena firmato una nuova ordinanza che dispone la quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per tutti i Paesi extra Ue ed extra Schengen".

"Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Per questo occorre ancora prudenza e attenzione”, spiega Speranza, che ha incontrato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per una verifica puntuale del quadro epidemiologico a livello internazionale.

A preoccupare, in particolare, è il rientro di colf e badanti, che lavorano a contatto con le categorie più a rischio, ovvero anziani e persone fragili. Nel Lazio si sono registrati già alcuni casi positivi, proprio tra persone arrivate dalla Romania e impiegate come assistenti familiari.

La misura si aggiunge a quella che ha inserito 16 Paesi nella 'lista nera', ovvero proibisce viaggi e transiti in Italia per chi arriva da Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana e Serbia.