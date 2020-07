Coronavirus, quattro nuovi casi in Fvg

"Abbiamo registrato quattro nuovi casi di Coronavirus, asintomatici, a Trieste e Pordenone", scrive su twitter il vicepresidente del Fvg Riccardo Riccardi. "Sono tutti in isolamento e sono riconducibili a provenienze dall’area balcanica. I dipartimenti di prevenzione proseguono le attività di ricostruzione dei contatti avuti".

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 113, uno più di ieri. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 8. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia le

persone risultate positive al virus salgono 3.331: 1.402 a Trieste, 1001 a Udine, 710 a Pordenone e 218 a Gorizia.

I totalmente guariti ammontano a 2.873, i clinicamente guariti sono 31 e le persone in isolamento domiciliare 74. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e sei a Gorizia.

Proprio ieri, anche il governatore Massimiliano Fedriga aveva ribadito la necessità di tenere sotto controllo nuovi potenziali focolai, originati proprio da persone arrivate in Fvg dai Paesi balcanici. "I cittadini del Fvg, con grande sacrificio, hanno lottato contro il Covid con ottimi risultati. Oggi registriamo arrivi da Paesi come Serbia e Kossovo che sono risultati positivi. Ricordo che per chi arriva in Italia dai Paesi Extra Ue non inseriti nella lista 'verde' c'è l'obbligo dei 14 giorni di isolamento e di segnalarsi. Cosa che non sempre accade. Quindi ho chiesto al Governo che reinserisca le sanzioni per chi non rispetta la quarantena".

"Il Fvg, essendo un territorio di confine, non può controllare chiunque entri. Ma è inaccettabile che, dopo lo sforzo fatto, il Coronavirus sia importato. Quindi, chiedo anche ai cittadini di segnalare chi arriva dall'estero, nel caso la persona non l'abbia fatto", prosegue Fedriga. "Il Governo deve intervenire subito, altrimenti la situazione potrebbe sfuggire di mano".