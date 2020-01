Coronavirus, quattro sospetti negativi in Fvg

Quattro casi sospetti in Friuli Venezia Giulia di Coronavirus nella giornata di oggi, due in provincia di Udine, due in provincia di Trieste. Per precauzione le quattro persone sono state isolate e sono stati eseguiti tutti gli esami previsti dal protocollo sanitario che hanno dato al momento esito negativo.

"Lo scrupolo è d'obbligo - dichiara a Telefriuli l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi - ma per fortuna in nessun caso si è trattato di Coronavirus. Si è trattato di altre patologie che escludono qualsivoglia contatto con questo tipo di malattia". Nessun tipo di contagio quindi.