Coronavirus, sale il numero dei Comuni Covid-free

Come si sta muovendo il Coronavirus nei comuni della nostra regione? La fotografia arriva dall'aggiornamento della mappa della Protezione civile Fvg.

La situazione, rispetto a sette giorni fa, mostra un ulteriore miglioramento, a partire dal numero dei territori Covid-free, ovvero quelli che non registrano alcun contagio, che passano dai 16 dell'11 aprile a 24: si tratta di Andreis, Cavazzo Carnico, Cimolais, Comeglians, Dogna, Drenchia, Erto e Casso, Forni Avoltri, Frisanco, Grimacco, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Preone, Prepotto, Raveo, Resiutta, San Pier d'Isonzo, Santa Maria la Longa, Savogna, Socchieve, Stregna, Taipana, Tramonti di Sopra e Zuglio.

Per contro, l'unica amministrazione a rimanere 'in blu' è quella di Clauzetto, che registra un'incidenza di 28,2 casi ogni mille abitanti, pari a 11 persone attualmente positive, quattro in quarantena e cinque decessi, comunque in miglioramento rispetto a una settimana fa, quando la prevalenza era superiore al 3,5%.

Tutti gli altri comuni della regione si attestano sotto l'1% di prevalenza dei casi, con numeri generalmente in calo.

Guardando, infine, ai capoluoghi, resta Trieste quello con il maggior tasso di contagio, pur se in miglioramento rispetto all'11 aprile. Si passa, infatti, da 5,6 casi a 4,8 ogni mille, pari a 962 positivi, 849 quarantene e 679 decessi. Segue Gorizia, in calo da 5,2 a 3,4 casi ogni mille residenti, ovvero 120 persone positive, 147 in quarantena e 78 vittime.

Netto il miglioramento per Udine, dove i contagi si riducono da 3,8 a 2,6 ogni mille abitanti, pari a 254 persone positive, 286 in quarantena e 372 decessi. Conferma la sua invidiabile posizione di fanalino di coda Pordenone, che registra un ulteriore calo della prevalenza da 2,9 a 2,4 casi ogni mille, con 119 positivi, 144 quarantene e 98 vittime.