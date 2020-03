Coronavirus, salgono a 18 i casi positivi. Tre ricoverati

La Regione informa che i casi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia salgono a 18. Sono cinque i nuovi test positivi registrati dal Sistema sanitario regionale nella giornata di oggi. Tre persone, due delle quali ricoverate in ospedale in buone condizioni, sono dell'area triestina, mentre altre due si trovano in isolamento domiciliare nell'Isontino. Tutti sono stati presi in carico dal Sistema sanitario. Sono 372 i tamponi effettuati.

Ieri sera, la notizia della positività di un consigliere regionale che ha portato alla sospensione dei lavori in Aula e all’isolamento domiciliare per 14 giorni per altri otto consiglieri, quelli che durante la seduta (dedicata proprio alle relazioni del governatore Fedriga e del vice Riccardi all’emergenza) erano più vicini al consigliere, poi ricoverato a Cattinara, ma in buone condizioni.

“Ieri in tarda serata ci è stata comunicata la positività”, spiega il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. “In via precauzionale e in attesa delle procedure del Sistema sanitario, abbiamo sospeso le sedute in programma oggi e domani e disposto la sanificazione dei locali. So che i servizi di prevenzione hanno già contattato gli otto consiglieri più vicini e comunicato loro la messa in quarantena a domicilio”.

“Si sta lavorando per ricostruire i movimenti del consigliere, che è rimasto pochissimo tempo in Regione. Saranno eventualmente contattate le altre persone che dovessero essere ‘a rischio’. Il punto fondamentale – spiega ancora Zanin – è capire a quando risale il contagio”.

Sul fronte dell’operatività, “per 14 giorni non attiveremo i lavori d’aula. Oggi e domani anche i dipendenti rimarranno a casa. Speriamo di poterli riprendere subito dopo. Questa vicenda ci insegna che, in caso di sintomi influenzali, bisogna tenere la massima cautela ed essere responsabili. Mi auguro che tutto si risolva rapidamente. In ogni caso la Regione non si può fermare, quindi attiveremo tutte le procedure per garantir l’operatività, anche sfruttando lo smart working”, conclude Zanin.

La persona in isolamento, informa la Regione, dovrà rimanere nella propria stanza e non condividere per periodi lunghi gli spazi comuni; negli spazi eventualmente condivisi, dove la persona potrà trattenersi, verrà predisposto il ricambio d'aria con apertura delle finestre. E' necessario, poi, usare un bagno separato se possibile o lavare accuratamente le superfici di contatto secondo le norme igieniche, non condividere piatti, asciugamani, utensili e proibire l'accesso a visitatori esterni.

La persona contagiata deve adottare le seguenti regole: lavarsi di frequente e accuratamente le mani per circa 20 secondi, soprattutto in caso di tosse o starnuti e utilizzare fazzoletti usa e getta che andranno poi eliminati in contenitori chiusi, non toccarsi naso, occhi e bocca.

La persona in isolamento può uscire da casa solo per cure urgenti e se il quadro clinico peggiora deve chiamare il 112 o il proprio medico curante. Gli otto consiglieri vengono messi in isolamento, ma non sono soggetti a tampone, che viene effettuato solo alle persone sintomatiche o dopo un certo numero di giorni dal contatto.

Secondo i protocolli, i dipartimenti di prevenzione avuto il nominativo della persona positiva, procedono con l'indagine epidemiologica al fine di individuare, secondo la definizione di contatto stretto, le persone più vicine al caso per contattarle, metterle in isolamento, monitorandole per tutto il periodo contumaciale.

GLI ALTRI CASI. Per le altre 13 persone alle quali era stata riscontrata la positività al coronavirus nei giorni scorsi, sono tre le occasioni di contagio finora accertate: l'ospedale Ca' Foncello di Treviso, per i due casi isontini, un convegno all'Ateneo di Udine per altri dieci casi (sette a Udine, tre dei quali a Remanzacco, dove l'Amministrazione comunale è stata messa 'in quarantena', e tre a Trieste) e un evento accademico a Milano per l'ultimo paziente risultato positivo.

"Dalle informazioni appena ricevute, possiamo assicurare che tutti i tamponi effettuati fino a questo momento a Gorizia sono risultati negativi compresi quelli collegati ad alcuni dipendenti comunali (il tampone, in assenza di sintomi, non è stato effettuato su tutti, ndr)", spiega il sindaco Rodolfo Ziberna. "Quindi, a oggi, in città, rimangono positivi solo i due casi iniziali già conclamati e noti".

"Stiamo seguendo con attenzione momento per momento l'evoluzione in ambito nazionale per capire quali misure saranno adottate dal Governo. Rimango dell'opinione che non si possa chiudere un Paese mentre il resto d'Europa e del mondo vanno avanti solo grazie a una diversa gestione dell'emergenza. Non è accettabile che l'Europa non sia stata in grado di esprimere ancora una volta uniformità negli interventi e nelle misure adottate dai singoli Stati", conclude Ziberna.