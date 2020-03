Coronavirus, salgono a 22 i tamponi positivi in Fvg

La Regione informa che i casi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia da ieri sono saliti a 22. Sono infatti quattro le ulteriori positività registrate nelle ultime ore dal Sistema sanitario regionale.

Al momento in regione si contano cinque casi a Trieste, di cui due ricoverati in ospedale in buone condizioni, 12 a Udine, due dei quali si trovano in ospedale, e cinque a Gorizia. Le persone in auto-isolamento (le cosidette 'contumaciali') sono 249, mentre i tamponi che hanno dato esito negativo sono 369.