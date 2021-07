Coronavirus, salta per un problema tecnico il report Fvg

"A fronte di un problema di aggiornamento nei sistemi informativi regionali gestiti da Insiel, i dati odierni in merito ai contagi Covid-19 in Friuli Venezia Giulia non sono disponibili e di conseguenza non è stato possibile trasmetterli all'Istituto superiore di sanità". Lo ha confermato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, che ha sottolineato come "l'aggiornamento di domani terrà quindi conto anche dei dati di oggi".

A livello nazionale, si registra un balzo dei positivi: sono 3.558 i contagi delle ultime 24 ore (ieri erano stati 2.072). Sono invece 10 le vittime. Il tasso di positività è dell'1,6%, in calo rispetto al 2,3% di ieri. Salgono le terapie intensive per Covid, oltre ai ricoveri nei reparti ordinari. Sono 165 i pazienti in rianimazione. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.194, quindi sei in più rispetto a ieri. I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.293.083, i morti 127.884. I dimessi e i guariti sono invece 4.115.889, con un incremento di 1.760 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 49.310, in aumento di 1.785 unità nelle ultime 24 ore.

I DATI NAZIONALI