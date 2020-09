Coronavirus, sei nuovi contagi in casa di riposo a Trieste

Sono stati identificati ulteriori quattro casi di positività Covid-19 nella Residenza polifunzionale "Hotel Fernetti" di Trieste. Le persone sono state immediatamente isolate: un operatore si trova in quarantena domiciliare e tre ospiti sono stati trasferiti prontamente nella Rsa San Giusto. Sono in corso tutti i tracciamenti necessari legati ai contatti dell'operatore.

Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, su dati forniti dall'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina. Rispetto ai cento tamponi eseguiti giovedì 10 settembre è stato necessario ripetere quelli incerti, che hanno dato esito positivo. Complessivamente, quindi, sono tredici le persone che hanno contratto il Covid-19, tra anziani e personale della struttura.

A seguito della attività sistematica e periodica di controlli del Dipartimento di prevenzione presso le Residenze, sono risultate positive anche due persone della Residenza polifunzionale Albertina: un operatore è già in isolamento domiciliare, mentre un ospite è già stato ricoverato alla Rsa San Giusto, la struttura che AsuGi ha individuato per gli anziani risultati positivi. Sono in corso i tamponi a tutti gli ospiti e operatori della Residenza.