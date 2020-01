Coronavirus, sistema regionale allertato. Primi due casi in Italia

Crescono i timori legati alla diffusione del Coronavirus, dopo che i casi di contagio si sono registrati anche fuori dalla Cina, Paese dove ha avuto origine il virus.

Crescono anche le misure di sicurezza in tutto il mondo, Italia compresa. Oggi una nave da crociera è stata fermata nel porto di Civitavecchia perché erano stati segnalati due casi sospetti, subito messi in isolamento. Gli accertamenti sulla coppia, due turisti di Hong Kong, sono poi risultati negativi. Nel frattempo, tutti i viaggiatori sono stati trattenuti a bordo, in 'quarantena'.

PRIMI DUE CASI IN ITALIA. In serata, il premier Giuseppe Conte e il ministro della salute Roberto Speranza, in conferenza stampa a palazzo Chigi (nel video), hanno annunciato i primi due casi accertati di coronavirus in Italia, a Roma. "Si tratta di due turisti cinesi, che sono venuti nel nostro Paese da pochi giorni", hanno spiegato. E' stata sigillata la stanza dell'albergo del centro della capitale dove aveva soggiornato la coppia di cinesi, della provincia di Wuhan, da dove il virus è partito, ora ricoverata all'ospedale Spallanzani.

Nel frattempo, il Governo ha deciso di sospendere i voli aerei da e per la Cina.

"Abbiamo già predisposto tutte le misure precauzionali per isolare i due casi, ricostruendo i loro movimenti per evitare qualsiasi rischio per la popolazione. Al momento non c'è nessun motivo di creare panico o allarme sociale", ha detto il premier. Domattina (venerdì) è in programma un Consiglio dei Ministri, per definire ulteriori misure di prevenzione, compreso l'utilizzo della Protezione civile.

"In questi giorni l'Italia, anche se l'Oms non aveva ancora proclamato lo stato di emergenza sanitaria globale (cosa che ha fatto in serata, ndr), aveva già adottato procedure di controllo e di sicurezza all'avanguardia per far fronte alla situazione", ha detto Speranza, "quindi siamo molto più avanti degli altri Paesi. Visti i dieci casi già registrati in Europa, era abbastanza probabile che anche in Italia si registrassero dei casi. Ma siamo un passo avanti sul piano della tutela della salute dei cittadini. Voglio ribadire che il nostro servizio sanitario è uno dei migliori al mondo e devo ringraziare tutto il personale".

"Faremo tutte le verifiche del caso rispetto alla coppia cinese - ha aggiunto Speranza - ma la situazione è assolutamente sotto controllo".

IN FRIULI VENEZIA GIULIA. E' di mercoledì la notizia che in Friuli Venezia Giulia sarebbero quattro le persone (tutte da poco rientrate dalla Cina) ricoverate nelle strutture sanitarie regionali per sintomi 'sospetti'. Le analisi hanno, però, dato esito negativo, come conferma il vicepresidente Riccardo Riccardi sentito a riguardo. Sul fronte della prevenzione la Regione ha adottato tutte le misure che rientrano nelle normali procedure definite dal Servizio Sanitario Nazionale. "Il sistema funziona - rassicura Riccardi - tant’è che abbiamo visto come è stato affrontata la situazione, scongiurando dal punto di vista clinico qualsiasi tipo di ipotesi che poteva essersi presentata”.

“La Regione – continua Riccardi - è pronta per affrontare qualsiasi emergenza potendo disporre di strutture, due cliniche e una Soc di Infettivologia, per far fronte a eventuali problematiche legate al Coronavirus”. Il vicepresidente spiega anche che il sistema prevede uno stretto contatto con Porto e Aeroporto, l’aumento dei dispositivi disponibili con l’organizzazione adeguata per il trasporto eventuale di persone contagiate e l’implemento delle dotazioni di mascherine per far fronte a qualsiasi evenienza, se ce ne fosse la necessità.

“Il sistema – conclude - è completamente allertato. Dobbiamo affrontare responsabilmente il tema, ma non creare allarmismi, come d’altra parte ci raccomanda anche il Ministero della Salute”.