Coronavirus, sono 13 le persone contagiate in Fvg

Un nuovo caso di positività al Coronavirus è stato registrato in serata dal Sistema sanitario regionale. Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi. Si tratta, come ha spiegato la Regione, di una persona residente nell'area udinese. L'interessato è stato preso in carico dal Sistema sanitario. Con questo nuovo caso, salgono a 13 le persone a cui è stata riscontrata la positività al coronavirus in Fvg.

Al momento, non necessitano di essere ospedalizzate in quanto il loro stato generale di salute non presenta particolari criticità. L'impegno del Sistema sanitario prosegue senza sosta, anche nel tracciare e verificare tutti i contatti avuti da chi è stato infettato, al fine di mettere in campo quell'azione di prevenzione indispensabile per arginare il più possibile il contagio con le misure di isolamento in quarantena.

Tra i casi di persone risultate positive al test per il Covid-19 c’è anche un assessore della Giunta di Remanzacco. Si tratta di un uomo che ha contratto il Coronavirus dalla moglie, una delle docenti che avevano preso parte al convegno scientifico organizzato dall’Università di Udine, il 20 e 21 febbraio. L’amministratore è stato sottoposto a tampone insieme ai suoi familiari ed è in isolamento a casa, seguito dai medici.

Il sindaco di Remanzacco, Daniela Briz, conferma che tutta la Giunta, i consiglieri di maggioranza, il segretario comunale e quattro dipendenti - una ventina di persone in totale - saranno posti in isolamento precauzionale. Al momento non sono stati sottoposti a tampone. Il Municipio sarà sanificato.

“Affrontiamo la situazione nella massima serenità, non è il caso di entrare nel panico”, ha detto Briz. “La situazione è sotto controllo. Su disposizioni dell’autorità sanitaria resteremo in isolamento domiciliare e continueremo a lavorare da casa. I servizi alla popolazione saranno comunque garantiti. E per qualsiasi necessità noi ci siamo”.