Coronavirus, sono 42 i casi positivi in Fvg

Salgono a 42 i casi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia su un totale di 696 test effettuati. Otto persone sono ricoverate in ospedale, una delle quali in terapia intensiva, mentre quelle in isolamento domiciliare sono 34 (le cosiddette contumaciali). Gli asintomatici sono 19.

Sono 13, quindi, le positività accertate rispetto a ieri e registrate oggi dal Sistema sanitario regionale. Nessuno versa in condizioni di salute preoccupanti. Ad aggiornare sulla situazione è la Regione attraverso il vicegovernatore con delega alla Salute del Fvg Riccardo Riccardi dalla sede della Protezione Civile a Palmanova.

Le positività sono così suddivise: 17 i casi a Trieste e Gorizia, 23 a Udine, due a Pordenone.

Nei 42 positivi è compreso il caso dell'anziana deceduta questa mattina, che era stata ricoverata nell'ospedale triestino di Cattinara per una perforazione interstiziale. Dopo aver compiuto gli accertamenti del caso, è emersa anche una brutta polmonite e, sottoposta al test del Coronavirus, è risultata poi positiva al Covid-19.