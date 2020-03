Coronavirus: supporto psicologico per operatori

Stress e ansie sono uno degli effetti collaterali, in questo momento difficle per tutti, di chi lavora negli ospedali, a stretto contatto con i pazienti Covid-19. In merito all'emergenza sanitaria, l' Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, per dare un sostegno agli operatori del settore, ha attivato la disponibilità per colloqui telefonici di supporto psicologico. L’obiettivo principale è dare una prima risposta al possibile stress correlato dalle condizioni emotive e lavorative inerenti lo stato di emergenza.



Gli operatori che fungono da riferimento avranno cura di raccogliere le richieste, dare una prima risposta ed eventualmente smistare le richieste ad altri colleghi disponibili.

Nell'area Intranet aziendale, alla voce Notizie, tutti i dipendenti di ASUFC interessati possono trovare i riferimenti e i contatti, suddivisi per area e struttura di riferimento.