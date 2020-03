Coronavirus, tamponi a tutto il personale sanitario

L'Associazione Dirigenti Medici e Sanitari Anaao-Assomed del Friuli Venezia Giulia esprime forte preoccupazione per la situazione del Servizio Sanitario Regionale nell'emergenza Coronavirus. "Gli operatori sanitari stanno affrontando con enorme senso di responsabilità e con sacrifici personali pesantissimi la crescente diffusione della epidemia. Riteniamo che sino ad oggi la situazione sia sostanzialmente sotto controllo", spiega il segretario regionale Valtiero Fregonese.

"Per fronteggiare le criticità che si stanno delineando in queste ore e considerato il crescente numero di operatori sanitari risultati positivi ai test per Covid, richiediamo al Presidente Massimiliano Fedriga e all'Assessore Riccardo Riccardi di adottare le seguenti misure con carattere di urgenza. In primo luogo, l'esecuzione di tamponi per Coronavirus a tutti i medici, dirigenti sanitari, infermieri e personale di assistenza delle strutture sanitarie del Friuli Venezia Giulia con priorità per chi è in prima linea. L'Organizzazione Mondiale della Sanità da ieri sera raccomanda tale misura, il Ministro della Salute Speranza si è detto favorevole e le Regioni Veneto EmiliaRomagna e Toscana la stanno approntando", continua Fregonese.

"Poi, serve una riconversione delle attività cliniche e assistenziali nelle strutture sanitarie, con sospensione immediata di tutte le prestazioni ambulatoriali e di ricovero non urgenti, in modo da dedicare tutte le risorse disponibili alla emergenza Covid. In particolare il blocco va esteso alle strutture private accreditate e non accreditate che secondo alcune segnalazioni continuano l'attività programmata di elezione".

"Serve poi un potenziamento dei laboratori di microbiologia e virologia delle strutture ospedaliere di Trieste Udine e Pordenone per efficientare la refertazione

dei tamponi per Covid. Se necessario, incrementare le attività di tali laboratori nelle 24 ore: riteniamo non tollerabili ritardi di giorni per avere i risultati dei test effettuati. Questo non è il momento delle polemiche, ma ricordiamo che fino ad un mese fa si discuteva dell'1% del costo del personale sanitario", prosegue Fregonese. "Ci sarà tempo e modo, supertata l'emergenza, di decidere insieme se il Servizio Sanitario pubblico debbe essere considerato una spesa da ridurre (come è stato fatto negli ultimi 10 anni) o piuttosto un investimento per il presente e il futuro della nostra comunità civile. Rimaniamo in attesa delle decisioni", conclude il Segretario regionale Anaao-Assomed Fvg.