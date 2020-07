Coronavirus, tre nuovi casi oggi in Fvg

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 118, una in meno di ieri. Sono otto le persone ricoverate in ospedale, una delle quali, come ha dichiarato in un tweet il vicepresidente Riccardo Riccardi è stata trafertita dal reparto di malattie infettive dell'ospedale di Udine alla terapia intensiva Covid, che è stata riattivata nell'arco di poche ore. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale).

Oggi sono stati rilevati tre nuovi casi di Covid-19, tutti in provincia di Udine; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus salgono a 3.363: 1.411 a Trieste, 1.013 a Udine, 718 a Pordenone e 221 a Gorizia.

I totalmente guariti ammontano a 2.900, i clinicamente guariti sono 21 e le persone in isolamento 89. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e sei a Gorizia.