Coronavirus, Trieste tra le città più colpite

"Il Fvg è in proporzione la regione italiana con gli operatori sanitari più infettati tra le regioni del nord e con un 16,12% occupa purtroppo il primo posto della classifica, seguito dalla Lombardia e dal Veneto, dove la percentuale si ferma all'8,8%", analizza il consigliere regionale del Gruppo Misto Walter Zalukar.

Il consigliere, infatti, si richiama sia a quanto riportato dalla stampa secondo cui l'assessore alla salute Riccardi si appellerebbe all'imprecisione delle cifre dell'Istituto Superiore di Sanità dichiarando che 'il fenomeno preoccupa, ma servono i dati precisi', sia a quanto sottolineato alcuni giorni fa dal governatore Fedriga, ovvero che 'siamo la regione che al Nord, sia per contagi che per mortalità, ha la migliore situazione, e con una incidenza Covid-19 inferiore alla media nazionale'.

"A sostegno di questa tesi sembra siano stati portati i numeri totali degli infetti e dei deceduti in Fvg rispetto alle altre regioni, che effettivamente risultano i più bassi - sottolinea Zalukar -. I numeri assoluti regione per regione non tengono conto del numero di abitanti di ciascuna regione esaminata, quindi non si tiene conto del rapporto percentuale tra cittadini colpiti e numero di residenti, perché non si possono fare confronti con regioni che hanno 10 milioni o 5 milioni di abitanti, senza usare le percentuali".

"Questi numeri in Fvg sono pari a 151 contagiati e 11,93 deceduti ogni 100mila abitanti e sembrano collocare effettivamente la nostra regione in buona posizione tra le regioni italiane. Ma - evidenzia Zalukar - c'è un dato che impressiona e riguarda Trieste, dove i contagiati sono 279,33/100mila abitanti, rispetto ai 105,45 di Gorizia, ai 129,35 di Udine, ai 111,67 di Pordenone. E la conta dei morti segue purtroppo lo stesso andamento: a Trieste i deceduti sono 33,26/100mila abitanti, mentre risultano 1,43 a Gorizia, 8,51 a Udine e 6,4 a Pordenone".

"Quindi rispetto alle altre province della nostra regione Trieste conta un numero di infetti e di deceduti enormemente più alto, presentando percentuali di contagiati addirittura superiori a quasi tutte le città del Veneto", sottolinea l'esponente regionale citando che, ad esempio, Venezia conta un numero di infetti pari a 160/100mila abitanti, Vicenza 186, Verona 275, Belluno 257, Treviso 190, e concludendo che "forse bisognerebbe dedicare maggior attenzione a questi dati e a Trieste".