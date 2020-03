Coronavirus, un grande cambiamento per il sistema trasfusionale

"In questi giorni, grazie al senso civico e alla generosità dei donatori, che hanno risposto alla grande agli appelli per la carenza sangue delle Autorità nazionali e regionali, vi è stata una raccolta a livelli eccezionali, per cui il livello delle scorte è tornato normale, anzi ormai per quasi tutti i gruppi vi è la disponibilità maggiore di sette giorni". A dirlo è Marta Micelli, segreteria di direzione Fidas Isontina, che invita a rispettare l'invito a organizzare le donazioni e un importante, quanto repentino e inatteso, cambiamento al sistema trasfusionale.



"Continuare con raccolte spontanee, legate più sull'onda dell'emotività, che della razionalità, potrebbe portare ad anamnesi non adeguate per pressing delle sale attesa, ad eliminazione per iperdatazione, ma soprattutto ad un esaurimento di donatori disponibili tra qualche settimana/mese - spiega Micelli -. "Considerato che nessuno può dire quando questa emergenza coronavirus finirà, ci dobbiamo organizzare ad una raccolta molto distribuita nel tempo ( settimane, mesi..) , valutando tutte le variabili in fieri, per cui, anche oggi nella call del Cns con i Crs di tutta Italia, la raccomandazione espressa è quella di ricorrere alla chiamata convocazione programmata dei donatori per un regolare afflusso nelle sedi di raccolta, considerati anche i tempi allungati dell'anamnesi, al fine di evitare in primis assembramenti nei locali di donazione potenzialmente pericolosi ai donatori stessi. In secondo luogo dobbiamo prevedere delle scorte costanti per i nostri pazienti".



"Mi rendo conto che si chiede al sistema trasfusionale (Associazioni e Tecnici) un importante cambiamento - conclude Micelli -, prima di mentalità, poi di organizzazione, ma soltanto lavorando in sinergia possiamo farcela".