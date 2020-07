Coronavirus, un solo nuovo caso in Fvg

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 108, 5 in meno rispetto a ieri. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 2. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale).

Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi. Oggi è stato rilevato un nuovo caso di Covid-19, quindi analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus salgono 3.332: 1.403 a Trieste, 1001 a Udine, 710 a Pordenone e 218 a Gorizia.

I totalmente guariti ammontano a 2.879, i clinicamente guariti sono 33 e le persone in isolamento domiciliare 73. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e sei a Gorizia.

TAMPONI. L'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, in collaborazione con il Comune di Monfalcone, darà vita, tra venerdì 10 e sabato 11, alla campagna di test sui cittadini extracomunitari arrivati a Monfalcone dall'1 giugno a oggi.

I tamponi saranno eseguiti da personale sanitario all’Oratorio San Michele (in via Mazzini 9 a Monfalcone) venerdì dalle 8 alle 17.30 e sabato dalle 7.30 alle 17, con un intervallo di un'ora tra le 13 e le 14. L'organizzazione permetterà di eseguire circa 30 tamponi l'ora.

Oltre al test e alla misurazione della temperatura, sarà chiesto di compilare un breve questionario, che sarà fornito nella lingua madre. Sarà presente personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione che potrà rispondere a dubbi o altre domande specifiche. I soggetti risultati negativi al tampone, saranno invitati a sottoporsi ai test sierologici.