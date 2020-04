Coronavirus, vaccino per le fake news

L’emergenza provocata dal Coronavirus sta mettendo il nostro Paese e il mondo intero a dura prova dal punto di vista sanitario, sociale ed economico. Per assumere comportamenti corretti ed efficaci così da prevenire il contagio, è importante affidarsi a fonti ufficiali e attendibili, e cercare di distinguere tra notizie vere e fake news che stanno popolando il web e i social in questo periodo. Le informazioni false ci giungono con i mezzi più disparati: tramite audio che circolano su whatsapp o sui profili social di personaggi famosi che, sperando di poter essere utili condividendo queste notizie, generano incertezza. Per evitare panico e confusione, il Ministero della Salute ha deciso di proteggerci dalle bufale sfatando le fake news più diffuse. Eccone alcune.

GLI ANIMALI DA COMPAGNIA non diffondono il nuovo coronavirus. Bisogna, però, seguire le norme igieniche di base, come sempre del resto, e lavarsi le mani con acqua e sapone dopo aver interagito con loro e prima di portarsi le mani alla bocca o sul viso. Dopo la passeggiata, è possibile lavare le zampe del cane con acqua e sapone, analogamente a quanto facciamo con le nostre mani, avendo cura di asciugarle bene e comunque è opportuno evitare tare di farlo salire con le zampe su superfici con le quali veniamo a contatto (ad esempio su letti o divani).



LA SUOLA DELLE SCARPE

LAVORO O EMERGENZE.

LA TACHIPIRINA

FARMACI ANTIVIRALI.

può portare il virus in casa? Il tempo di sopravvivenza del Covid-19 in luoghi aperti non è noto. Ma il pavimento non è una delle superfici che normalmente tocchiamo, quindi il rischio è trascurabile. In generale (e in presenza di bambini) si può mantenere un atteggiamento prudente nel rispetto delle normali norme igieniche, togliendosi le scarpe all’ingresso in casa e pulendo i pavimenti con prodotti a base di cloro all’0.1% (semplice candeggina o varechina diluita).Se si è dovuti uscire per lavoro o emergenze, al rientro bisogna lavare i capelli e gli indumenti indossati? Con il rispetto della distanza di almeno un metro dalle altre persone è poco plausibile che i nostri vestiti, o noi stessi, possano essere contaminati da virus in una quantità rilevante. Tuttavia, sempre nel rispetto delle buone norme igieniche, quando si torna a casa è opportuno riporre correttamente la giacca o il soprabito senza, ad esempio, poggiarli sul divano, sul tavolo o sul letto.non cura l’infezione da nuovo Coronavirus. Il suo ruolo è quello di svolgere un’azione antipiretica ed è quindi molto utile in caso di febbre alta.Non c’ è alcuna evidenza che prevengano l’infezione da nuovo coronavirus.

MANGIARE AGLIO, anche se possiede alcune proprietà antimicrobiche, non aiuta a prevenire l’infezione da nuovo coronavirus.

BERE TANTA ACQUA non serve per prevenire il contagio: non lava via il virus dalla vie aeree e non lo spinge nello stomaco dove viene distrutto dall’acido.

LE BEVANDE CALDE non uccidono il virus: il Covid-19 è in grado di resistere e replicarsi alla temperatura corporea che è di circa 37°.

MANGIARE ARANCE E LIMONI non previene il contagio: non ci sono evidenze scientifiche che provino un’azione protettiva della vitamina C sul virus.

LE PROTEINE non aumentano l’efficacia del sistema immunitario: non ci sono evidenze che superare la normale dose giornaliera di proteine raccomandata (0,8 grammi per chilo di peso corporeo, se non si svolgono attività fisiche pesanti) fornisca benefici al sistema immunitario.

GLI ANTIBIOTICI non prevengono l’infezione da nuovo coronavirus: gli antibiotici non hanno effetto sui virus, tantomeno sul coronavirus.

IL VIRUS SARS-COV-2 non vola nell’aria fino a 5 metri: non esistono evidenze scientifiche.

IL NUOVO CORONAVIRUS non può essere trasmesso attraverso le punture di zanzara: è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso le goccioline generate quando una persona infetta tossisce o starnutisce, o attraverso goccioline di saliva o secrezioni dal naso.

IL RISCIACQUO DEL NASO con soluzione salina non può aiutare a prevenire l’infezione da nuovo coronavirus: non esiste alcuna evidenza scientifica.

LE LAMPADE UV non devono essere utilizzate per sterilizzare le mani o altre aree della pelle poiché le radiazioni UV possono causare irritazione.A queste fake news se ne aggiungono molte altre che popolano il web: dall’idea che il virus sia stato creato appositamente in un laboratorio da cui è incautamente sfuggito, a ricette vegane utili per sconfiggere il Covid-19, passando per la colpa attribuita agli Organismi Geneticamente Modificati. Tutte queste bufale contribuiscono a promuovere il fenomeno chiamato “infodemia”. Con questo termine coniato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, si indica l’abbondanza di informazioni, alcune accurate e altre no, che rendono difficile per le persone trovare fonti affidabili quando ne hanno bisogno. La paura e il panico ci spingono a fidarci di notizie che sembrano risolutive, miracolose e rassicuranti, ma imparare a distinguere il vero dal falso è l’unico modo per essere sicuri di comportarsi al meglio. Ascoltare informazioni sbagliate e attuare comportamenti non idonei non fa altro che rallentare la lotta per sconfiggere il virus. Ricordiamo di affidarci a fonti ufficiali come il sito del Ministero della Salute, della Protezione Civile o dell’Istituto Superiore di Sanità.