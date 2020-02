Coronavirus, volo speciale per il 17enne di Grado

Dovrebbe tornare a casa molto presto il 17enne di Grado, rimasto bloccato a Wuhan dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus. Il giovane è stato costretto a rinunciare a ben due voli organizzati dalla Farnesina per rimpatriare i connazionali rimasti nella provincia cinese che è stata messa in quarantena forzata per evitare la diffusione del virus.

La prima volta, con l'aereo dell'aeronautica atterrato a Pratica di Mare il 3 febbraio, il gradese - negativo al test per il Coronavirus - aveva qualche linea di febbre. La seconda volta, ieri, stessa scena in aeroporto, che gli ha impedito di salire a bordo del volo britannico che oggi ha sbarcato otto connazionali, poi portati per il periodo di quarantena di 14 giorni all'ospedale militare del Celio.

Del caso del giovane, studente del Liceo Sello di Udine che era partito per la Cina nel mese di agosto per un anno di studio all’estero con il progetto Intercultura, si è fatto personalmente carico il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Questa mattina ci siamo riuniti con la Protezione Civile, il commissario Angelo Borrelli e il ministro della Salute Roberto Speranza, che ringrazio, per trovare una soluzione", scrive Di Maio su Facebook. "Ebbene, nelle prossime ore un aereo dello Stato italiano partirà per andarlo a prendere e riportarlo a casa. Ho informato la mamma e il papà di Niccolò. Ieri glielo avevo promesso, oggi lo abbiamo fatto".