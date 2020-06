Coronavirus, zero nuovi casi in Fvg

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 301, nove in meno rispetto alla giornata di ieri.

In terapia intensiva sono ricoverati due pazienti, mentre i ricoverati in altri reparti scendono a 39. Non si registrano ulteriori decessi (336 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi.

Oggi, per la prima volta, non si registrano nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi, dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus rimangono 3.276: 1.388 a Trieste, 986 a Udine, 688 a Pordenone e 214 a Gorizia.

I totalmente guariti invece ammontano a 2.639 (9 più di ieri), i clinicamente guariti a 68 e le persone in isolamento domiciliare sono 192. I deceduti sono 190 a Trieste, 73 a Udine, 68 a Pordenone e cinque a Gorizia.

"Oggi zero decessi e zero contagi", commenta in un tweet il governatore Massimiliano Fedriga. "Questa è un’ottima notizia. Dobbiamo, però, avere la consapevolezza che non è finita e dobbiamo continuare a mantenere comportamenti responsabili".