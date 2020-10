Corsa alle terme di Monfalcone anche da fuori regione

Le Terme Romane di Monfalcone, la cui preziosa acqua sgorga a 38/39° da 2mila anni, si confermano sempre più un punto di riferimento per le cure e il benessere. Gli utenti e la richiesta di prestazioni sono in continuo aumento, tanto che l’apertura si adegua: da lunedì 5 ottobre l’orario sarà ampliato, fin dalle 7 del mattino e nella pausa pranzo, fasce particolarmente richieste da chi lavora. La struttura resta poi operativa fino alle 19, in modo da dare risposta anche alle famiglie che, su consiglio del medico di fiducia, chiedono cure per i bambini per prevenire le patologie respiratorie che inevitabilmente aumentano nel periodo invernale.

“Abbiamo creduto fin dall’inizio - commenta il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint - nelle potenzialità delle nostre Terme: appena ci siamo insediati ci siamo dedicati al loro rilancio con grande impegno. I risultati, possiamo dirlo con orgoglio, ci stanno dando ragione. La domanda da parte degli utenti, che apprezzano la professionalità e la preparazione del personale impiegato, oltre alla qualità dell’acqua che sgorga a Monfalcone, è tale da richiedere una disponibilità di apertura sempre maggiore. Da parte nostra ci proponiamo di offrire ancora ulteriori servizi ai nostri utenti, che non provengono solo dal territorio monfalconese. Avanti così”.



successo del wellnessNon solo le cure termali e la fisioterapia, ma anche tutte le attività legate al wellness, come l’estetica, i trattamenti olistici e la piscina benessere, stanno incontrando un grande successo.“Alla riapertura di maggio - spiega Fabrizio Antonelli, direttore della struttura-, dopo il periodo di stop forzato, la risposta è stata subito buona. Le richieste di accesso ai diversi reparti hanno avuto un trend in continua crescita e si prospetta un autunno di forte attività. È interessante anche il dato che mostra un ampliamento del raggio d’azione dell’utenza con un numero sempre crescente di persone che arrivano addirittura da fuori regione”.Le Terme sono uno strumento di prevenzione, oltre che di cura, come spiega il il direttore sanitario, Claudio Lautieri. “Grazie alla proprietà terapeutiche dell’acqua termale - ci si può rigenerare per affrontare al meglio lo stress delle attività quotidiane. I trattamenti termali permettono di lavorare sulla prevenzione, riducendo il rischio che alcune patologie croniche si riacutizzino o che emergano con sintomi importanti. Le cure inalatorie, per esempio, da sempre sono un rimedio per ridurre la comparsa di infezioni delle vie aeree tipiche dei mesi freddi. E oggi è ancora più importante migliorare la funzionalità dell’apparato respiratorio per affrontare l’inverno con maggior serenità”.