Corsa e camminata con Quelli della notte e Gufi itineranti

Il gruppo Quelli della notte di Ragogna e i Gufi itineranti proseguono incessantemente, da ben cinque anni, le varie attività sportive adatte a tutti e soprattutto libere e gratuite, che hanno contribuito a portare serenità ai partecipanti anche durante i due lunghi anni di pandemia.

Le attività si svolgono ogni mercoledì alle 20.30, per 90 minuti, con ritrovo dal Campo sportivo di Pignano di Ragogna e ogni venerdì, a rotazione, nei comuni di San Daniele, Buja, Majano, Treppo Grande, Colloredo e Fagagna. La proposta è quella di correre o camminare assieme, suddivisi in gruppi in base alla propria performance: corsa, camminata speedy, camminata veloce o camminata benessere.

"Non viene richiesta alcuna iscrizione né pagamento. È sufficiente essere in possesso del gilet ad alta visibilità di cui è dotato ogni automobilista e una pila.. .e la buona volontà di volersi bene, tenerci alla propria salute e benessere", spiegano gli organizzatori.

Il gruppo opera anche a livello agonistico e non, coinvolgendo gli amanti dello sport in varie attività al di fuori della Regione. "A pochi giorni dalla partecipazione alla Venice Night Trail, siamo pronti a ripartire con La marcia per il Tagliamento organizzata dall'Arca per il 24 aprile. Poi una giornata a Ragogna con i colleghi di Francenigo per l'1 maggio per proseguire con la partecipazione al Trail del Chianti Classico, in Toscana, alla Jesolo Moonlight Marathon, alla Cansiglio Run e alla Novigrad Run e ad altre manifestazioni sportive che possano essere adatte a tutti, creando un clima di socializzazione e serenità tra i partecipanti", concludono.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti si può fare riferimento alla pagina Facebook Quelli della notte di Ragogna oppure tramite whatsapp alla referente (3337453933).