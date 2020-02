Corso di Mindfulness a Udine

È ormai riconosciuta l’importanza della Mindfulness come "pratica di vita consapevole”, un programma scientifico che a Udine ogni anno viene proposto con successo dalla coop. soc. Hattiva Lab presso la propria sede, in via Porzus 62. Il prossimo corso, che prevede otto incontri di due ore ciascuno a settimana(ore 18-20) tra febbraio e marzo più una giornata intensiva finale di 7 ore, è in partenza il 27 febbraio. L'ammissione è subordinata a un colloquio conoscitivo con la docente Luciana Vida, psicologa e psicoterapeuta. Info e iscrizioni: Laura Blasutig, tel. 0432 294417- segreteriacorsi@hattivalab.org- www.hattivalab.org.



Il programma

Gli incontri sono incentrati sull’insegnamento di pratiche di consapevolezza, sia corporea che mentale, assieme a momenti di condivisione di gruppo, nel rispetto dell’individualità di ogni partecipante. Le attività del corso prevedono: pratiche guidate di meditazione con esercizi di consapevolezza; stretching dolce e movimenti corporei di consapevolezza; condivisioni di gruppo (inquiry); esercizi per promuovere la consapevolezza nella vita quotidiana; pratica quotidiana con ausili audio e cartacei a supporto. Obiettivi del corso: migliorare la qualità di vita; maturare un atteggiamento non giudicante verso sé stessi, gli altri e l’esperienza; sviluppare la conoscenza dei propri stati emotivi e mentali; Imparare a differenziare tra pensieri che aiutano e quelli che non aiutano; migliorare la capacità di attenzione e di concentrazione; avere cura di sé, degli altri e delle relazioni.