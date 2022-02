Corso gratuito per Operatori socio sanitari, 25 posti disponibili

L’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale organizza corsi per Operatori Socio Sanitari (Oss) da inserire nel sistema di assistenza del Friuli Venezia Giulia. L’Oss è la figura professionale che svolge attività in ambito sanitario e sociale per soddisfare i bisogni primari della persona e favorirne il benessere e l’autonomia; può svolgere funzione di operatore tecnico-assistenziale, di assistenza di base, di ausiliario socio-assistenziale e di assistenza a domicilio.

I posti disponibili sono 25 e le domande di iscrizione devono essere inviate entro il 4 marzo. Il corso è gratuito, si svolgerà da aprile a dicembre nella sede di via Chiusaforte 2 a Udine e prevede una durata di mille ore così suddivise: 534 di teoria, 450 di tirocinio, 16 per l’esame.

Al termine del corso e al contestuale superamento dell’esame viene rilasciato un attestato di qualifica professionale di Operatore socio sanitario, corrispondente al livello 3 EQF (European Qualification Framework).

La Regione ha evidenziato la necessità d’investire internamente nella formazione della figura dell’Oss attivando i percorsi con le Aziende del Sistema sanitario regionale. AsuFc è stata individuata quale ente gestore ed ente attuatore.

Come sottolinea il direttore generale Denis Caporale “il valore aggiunto di questo corso è che sarà gestito a Udine direttamente da AsuFc nelle sue sedi formative, dotate di tutte le attrezzature attualmente in uso e che si avvarrà della docenza interna più qualificata”.

AsuFc ha individuato il Servizio Formazione e Valorizzazione del personale, quale struttura deputata ad assicurare la progettazione e la conduzione delle attività formative. “Il corso si articola in sessioni di frequenza diurna, con un programma di lezioni alternate tra didattica in aula e pratica in stage/tirocinio”, spiega Marina Barbo, responsabile formazione e valorizzazione del personale. “Le metodologie didattiche sono orientate all’acquisizione di competenze trasversali di carattere generale e specifico nelle materie oggetto di insegnamento previste dal Decreto Regionale. Le pratiche attive prevedono simulazioni in piccoli gruppi in sede dotata di laboratori per le tecniche assistenziali e/o comportamentali specifiche del profilo”.

Possono iscriversi alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: diploma di scuola dell'obbligo (terza media), aver compiuto 18 anni di età alla data di selezione, essere residenti in Fvg. Gli allievi di nazionalità straniera devono dimostrare la conoscenza della lingua italiana almeno di livello B1.

A questo link si possono scaricare il Bando e la domanda di partecipazione alla selezione da inviare entro il 4 marzo.

Informazioni: Formazione e Valorizzazione del personale 0432/554330; 0432/554336 – mail formazione@asufc.sanita.fvg.it