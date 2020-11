Corso Ires per assistenti di studio odontoiatrico

Iscrizioni aperte per il corso di 10 ore, in modalità online, approvato e autorizzato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Udine e realizzato dall'Ires, per gli assistenti di studio odontoiatrico che devono assolvere gli obblighi di formazione previsti dal Dpcm del 9 febbraio 2018. L'aggiornamento annuale riguarda sia coloro che hanno conseguito l’attestato di qualifica/certificazione secondo il nuovo decreto (700 ore di formazione fra aula e tirocinio) che i così detti lavoratori esentati, ossia coloro che nei cinque anni precedenti al 21 aprile 2018 hanno lavorato per almeno 36 mesi con inquadramento di assistente alla poltrona.

Informazioni disponibili dalla pagina web dedicata sul sito www.iresfvg.org o via mail a commerciale@iresfvg.org.