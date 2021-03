Corso online per smettere di fumare

Il corso di gruppo on line per "rompere con il fumo" è rivolto a tutti coloro che desiderano smettere di fumare attraverso un percorso che stimoli le risorse personali, assumendo un ruolo attivo nella protezione e promozione della propria salute.



Un percorso condiviso che offre la possibilità di confrontarsi per attivare un sostegno reciproco fra coloro che desiderano raggiungere lo stesso obiettivo.



Il corso, organizzato dal Dipartimento delle Dipendenze di Udine, Centro di Prevenzione e Trattamento del Tabagismo dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, in collaborazione con la Coop. Co.S.M.O., sarà condotto da una psicologa e prevede dieci serate della durata di 90 minuti, suddivise in tre settimane (5 serate la prima settimana, 3 la seconda, 2 la terza). Le serate informative e di auto mutuo aiuto si terranno in orario serale (ore 19.30) su piattaforma Zoom.



Le persone interessate, prima di partecipare al corso online, parteciperanno ad un breve colloquio conoscitivo con la conduttrice. La data di partenza del corso sarà comunicata direttamente a tutti i partecipanti.



Per iscrizioni ed informazioni, si può chiamare lo 0432 806635 o 806650-51 (dalle 9.00 alle 17.00).