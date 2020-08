Covid-19, allo Spallanzani partito il test sul vaccino italiano

È iniziata questa mattina all’Istituto Nazionale malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma la sperimentazione sull’uomo diGRAd-COV2, il vaccino messo a punto in Italia contro il Covid-19, realizzato, prodotto e brevettato dalla società biotecnologica italiana ReiThera.

Il primo volontario, scelto tra le migliaia che si sono offerti con grande generosità allo Spallanzani, ha ricevuto alle 8.30, tramite iniezione intramuscolare, la dose e iniziato l’iter che lo porterà, nei prossimi mesi, a sottoporsi a una serie di ravvicinati controlli periodici che serviranno ai ricercatori per verificare la sicurezza, la tollerabilità del vaccino ed eventuali effetti collaterali.

La sperimentazione, messa a punto da un team di ricercatori e clinici dello Spallanzani in collaborazione con ReiThera, sarà effettuata su 90 volontari, suddivisi in due gruppi per età: 45 tra i 18 e i 55 anni, altrettanti tra gli over 65. Ciascun gruppo sarà suddiviso a sua volta in tre sottogruppi da 15 persone, a ciascuna delle quali sarà somministrato un diverso dosaggio del preparato vaccinale. Una parte della sperimentazione sarà effettuata nel Centro ricerche cliniche del Policlinico Rossi di Verona.

Se i primi risultati della fase uno saranno positivi, entro la fine dell’anno potranno prendere il via le fasi due e tre, che saranno condotte su un numero maggiore di volontari anche in Paesi dove la circolazione del virus è più attiva.

Il vaccino – promosso da Ministero dell’Università e della Ricerca e Regione Lazio, d’intesa con il Ministero della Salute, che hanno investito 8 milioni di euro (cinque a carico della Regione e tre del Mur) - ha superato i test preclinici in vitro e in vivo su modelli animali, che hanno evidenziato una forte risposta immunitaria e un buon profilo di sicurezza, ottenendo l’approvazione della fase uno della sperimentazione sull’uomo da parte dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’Agenzia Italiana del Farmaco e del Comitato Etico Nazionale per l’Emergenza Covid-19.

“Il vaccino sia un bene pubblico di tutti, non un privilegio di pochi”, il commento del ministro Roberto Speranza. “È il principio che ci guida nelle iniziative che stiamo portando avanti a livello internazionale. Le intelligenze e la ricerca del nostro Paese sono al servizio della sfida mondiale per sconfiggere il Covid-19”.

“Crediamo molto nel vaccino bene comune, per questo abbiamo voluto con lo Spallanzani, con il ministero dell'Università e della Ricerca, finanziare il progetto perché il vaccino italiano sarà pubblico, a disposizione, al termine della fase di sperimentazione, di tutti coloro che ne avranno necessità” è il commento del presidente del Lazio, Nicola Zingaretti.