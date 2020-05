Covid-19, in Fvg si svuota la terapia intensiva

Una bella notizia è arrivata nella tarda serata di ieri: anche l'ultimo paziente ricoverato in terapia intensiva ha superato il momento più duro della battaglia al Coronavirus ed è stato trasferito in un altro reparto.

A darne notizia, in un tweet, è il vicepresidente del Fvg Riccardo Riccardi, che scrive: "Aggiornamento importante. Il 27 maggio è una data che resterà per sempre nella mia memoria! Nella terapia intensiva di Cattinara a Trieste non ci sono più pazienti Covid-19! Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per questo!".

Nelle ultime settimane, il numero di pazienti gravi si era progressivamente ridotto e, da sabato 23 maggio, era rimasta, appunto, una sola persona ricoverata in condizioni più critiche. A ieri, invece, i pazienti accolti in altri reparti sono 51, dato anche questo in sensibile calo rispetto alla fase più dura dell'emergenza.