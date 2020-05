Covid-19, in Fvg si svuotano le terapie intensive

"Uno dei dati che, relativamente all'emergenza coronavirus, rappresenta in maniera più significativa l'andamento della situazione in Friuli Venezia Giulia è quello del rapporto tra il numero di posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva a distanza di poco più di un mese: erano 61 il 29 marzo scorso e sono sei oggi". Lo ha comunicato oggi a Palmanova il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, anticipando uno dei dati dell'informativa quotidiana sul coronavirus in regione.

"Un altro confronto che emerge in questa fase - ha spiegato Riccardi - è quello tra quanti oggi, sempre nelle terapie intensive del Fvg, sono i ricoverati Covid-19 (6) e quanti sono invece i pazienti curati per altre patologie (35)".

"Questi dati - ha sottolineato Riccardi - testimoniano, oltre al valore professionale degli operatori del Sistema sanitario regionale, anche l'efficacia delle misure di contenimento della pandemia che in questa regione sono state intraprese prima ancora che si registrasse il primo caso di positività".