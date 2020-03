Covid-19, sui social in vendita falsi test

“Dopo le speculazioni sui disinfettanti quelle sui test. Sui social network sono in vendita kit per verificare la positività al Covid-19 al prezzo di qualche decina di euro. I produttori precisano che si tratta di un pre-test, senza fornire credenziali sull’efficacia", denuncia Roberto Novelli, deputato di Forza Italia e componente della commissione Affari sociali della Camera. "Chiediamo all'Istituto superiore di Sanità di pronunciarsi su questi prodotti e al ministero della Salute e alla polizia postale di intervenire per contrastare le promozioni di queste fantomatiche società che abusano della credulità popolare e della paura. Di tutto abbiamo bisogno in questo momento tranne che di speculatori senza scrupoli che approfittano del drammatico momento che sta passando il nostro Paese”, conclude Novelli.