Covid, 46 casi legati alle manifestazioni no Green Pass

"Sono 46 i positivi tra Trieste e Gorizia legati alle manifestazioni no Green pass emersi finora". Lo conferma l'epidemiologo Fabio Barbone, che guida la task force regionale per l'emergenza Covid.

Tra le persone infette almeno otto sono portuali, uno dei quali è stato ricoverato in ospedale. Meno di dieci, invece, i contagi 'secondari'.

La prima positività emersa nell'ambito dello scalo giulano era stata quella dell'ex consigliere comunale Fabio Tuiach, che solo qualche giorno prima di comunicare via social il suo contagio definiva il Coronavirus come qualcosa che "esiste solo nelle menti delle persone ipnotizzate". Ora, il virus è diventato "un’influenza: l’importante è curarla in tempo con antinfiammatori e vitamine".

"Si tratta del focolaio più importante in regione - continua Barbone -, che siamo riusciti a individuare dopo un processo di contact tracing abbastanza complesso da parte del dipartimento di Prevenzione di Trieste e Gorizia: continuiamo a farlo, sempre che le persone partecipino e condividano queste informazioni".

"Questi dati - prosegue l'epidemiologo - per me sono solo la punta dell'iceberg. Attendiamo ancora di scoprire il numero di casi a Udine e Pordenone. Tali contagi sono frutto di contatti stretti, a meno di un metro. A contribuire canti e urla". Rigorosamente senza mascherina.

Questo senza calcolare le tantissime presenze arrivate nei giorni scorsi anche da fuori regione, ovviamente molto più difficili da tracciare da parte delle strutture dei Dipartimenti di prevenzione Fvg.

Nel frattempo, dopo il nuovo corteo no Green Pass a Trieste, il leader della protesta Stefano Puzzer, che si era dimesso dal ruolo di portavoce del Clpt, annuncia la sua uscita dal Coordinamento 15 ottobre, nato all'indomani dello sgombero del varco 4 del porto. In una nota, diffusa in serata, il portuale annuncia di aver fondato un nuovo movimento, 'Gente come noi – Fvg'.

Del gruppo - si legge - fanno parte Eva Genzo, operaia metalmeccanica, Claudia Castellana, sanitaria triestina, Raffaella Vignoli e Matteo Bruch, cittadini e lavoratori di Trieste, rappresentanti delle diverse realtà della città.

Gente come noi Fvg - precisa ancora la nota - darà seguito alla lotta comune finalizzata al raggiungimento degli obiettivi già specificati, ovvero l'abolizione del Green Pass e dell’obbligo vaccinale, e si augura che analoghi movimenti possano nascere nelle varie regioni. Il gruppo, poi, ringrazia le altre associazioni e realtà "che ci hanno supportato finora e con le quali auspichiamo si possa continuare a collaborare".

La nota conclude con l'illustrazione del 'codice etico': nessuna appartenenza politica o sindacale; no alla violenza ma solo manifestazioni e resistenza pacifiche; sì ad azioni finalizzate a favorire la solidarietà, il dialogo e la reciproca comprensione tra cittadini, anche di pensiero diverso; riaffermazione dei valori fondanti dello Stato di Diritto, recupero delle radici culturali, sociali e umane e rispetto dei precetti contenuti nella Costituzione.