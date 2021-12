Covid a Casa Serena, le Opposizioni chiedono più trasparenza

"Noi consiglieri di opposizione dei gruppi Liber@, OpenGrado e Partito Democratico, assieme al collega Delbello del gruppo Amo Grado, abbiamo protocollato questo pomeriggio una richiesta al Sindaco di convocazione urgente di una conferenza dei capigruppo, allargata a tutti i componenti del Consiglio comunale, per audire il Sindaco e l’Assessore alla Sanità circa la situazione della diffusione del Covid all’interno di Casa Serena", annuncia in una nota la minoranza di Grado.

"Al momento le ultime notizie pubblicate sul sito del Comune circa la situazione pandemica nella struttura risalgono all'1 dicembre e riportano solamente l’aggiornamento dei casi di positività. In questi giorni tutti noi abbiamo continuato a ricevere richieste di delucidazioni in merito ai contagi nella casa di riposo. Risposte che, purtroppo, al momento non siamo in grado di dare: da qui nasce la nostra richiesta di convocazione della riunione".

"Ci auguriamo che il Sindaco accolga immediatamente la nostra istanza e provveda a calendarizzare questo incontro quanto prima, così da poterci dare le informazioni utili per poter rispondere ai nostri concittadini. Laddove ciò non dovesse accadere, ci vedremo costretti a richiedere la convocazione di un consiglio comunale urgente", conclude la nota delle opposizioni.