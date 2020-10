Covid a scuola, sono 215 gli studenti positivi in Fvg

Sono 215 i casi di positività al Coronavirus fra gli studenti del Friuli Venezia Giulia fino allo scorso 16 ottobre. Lo si rileva dai dati diffusi dal Ministero della Pubblica Istruzione, secondo i quali nelle scuole della nostra regione, oltre agli alunni, sono stati contagiati anche 32 docenti e nove tecnici e impiegati.

Complessivamente, finora sono state costrette alla quarantena 1.763 persone in quale modo legate alle attività scolastiche: 1.467 studenti, 275 docenti e 21 collaboratori. Le classi che hanno docuto rinunciare alle lezioni in presenza in aula sono 75, per un totale di 1.433 studenti.

La rilevazione del Ministero ha riguardato la quasi totalità delle scuole del Friuli Venezia Giulia: 166 su 167, con 140.401 studenti e 7.329 classi.