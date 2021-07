Covid, anche in Fvg si fa strada la variante Delta

"Sui 36 sequenziamenti compiuti su altrettanti campioni in Friuli Venezia Giulia 31 riguardano persone a cui è stata riscontrata la variante Delta e Alfa". A darne notizia è stato il vicegovernatore della Regione con delega alla salute Riccardo Riccardi nel corso della seduta di I Commissione consiliare svoltasi oggi a Trieste.

"In particolare - ha spiegato Riccardi - la variante Delta è stata riscontrata in 20 casi, di cui 15 tra i residenti nel territorio triestino, uno in quello pordenonese e uno in quello di Gorizia mentre i tre rimanenti hanno a che fare con non residenti in Friuli Venezia Giulia. Sono invece 11 i casi di variante Alfa, di cui sei nel Friuli Occidentale e cinque nell'area giuliana".